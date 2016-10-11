Ярославль, 11 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Строительство Карабулинской развязки в Ярославле будет значительно осложнено тем, что мост через Которосль в Красноперекопском районе станет пешеходным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте транспорта, это может вызвать транспортный коллапс.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Автомобильна «пробка» в Ярославле

«Проектом развязки мы занимаемся вплотную, в районе автовокзала уже начаты изыскательские работы. Реализация проекта будет затруднена без «Перекопского» моста, потому что будут перекрыты сразу два моста через Которосль», — пояснил первый заместитель директора областного департамента транспорта Евгений Ильичев.

Таким образом правительство деликатно ставит вопрос о реконструкции «перекопского» моста. Однако в текущем году в Ярославской области предусмотрен ремонт лишь пяти мостов на общую сумму в 310 миллионов рублей. Всего же для приведения мостовых сооружений Ярославской области в порядок требуется от 3 до 5 млрд рублей. При этом реконструировать надо по 10−12 мостов в год.

«Перекопский» мост через реку Которосль в Ярославле был подвергнут испытаниям на прочность конструкции в начале октября. Вердикт экспертов неутешительный — мост небезопасен для движения транспорта. В связи с этим в ближайшее время мост станет полностью пешеходным.

По предварительным подсчетам для ремонта моста необходимо примерно 540 миллионов рублей.