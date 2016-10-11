Саратов, 11 октября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Саратовский суд приговорил Расима Керимова к 24 годам колонии за убийство тренера детской секции по карате, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Саратовской области.

Каратэ

Доказательства, собранные следователями СК России по Саратовской области признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 46-летнему Расиму Керимову. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, 30 ноября 2015 года в помещении спортивного зала одного из спортивных клубов Саратова Керимов, являвшийся отцом одной из воспитанниц спортивной секции по каратэ, в ходе конфликта с тренером несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего сделал несколько выстрелов в двоих родственников тренера. В результате тренер скончался от смертельного ранения, а еще два человека получили серьезные ранения, не окончившиеся смертельным исходом только благодаря своевременной медицинской помощи. Расим Керимов добровольно явился в полицию, признался в совершении преступления и сдал орудие убийства.