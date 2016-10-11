Ковров, Владимирская область, 11 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что спортивная отрасль должна стать фактором экономического роста российской экономики. Об этом глава государства заявил сегодня, 11 октября, на форуме «Россия — спортивная держава», который стартовал в Коврове (Владимирская область).

Советский плакат ГТО

Путин подчеркнул, что Россия продолжит создавать условия для того, чтобы граждане занимались физкультурой и спортом, возрождать движение ГТО. Он напомнил, что спортивная отрасль имеет социальную направленность. «Мы понимаем, что одновременно она должна быть фактором экономического роста, экономического развития, способствовать созданию современной инфраструктуры, стимулировать малый и средний бизнес, производство спортивных товаров», — заявил российский лидер.

Глава государства заверил, что власти и дальше будут поддерживать спортивные организации и будут предпринимать усилия по возрождению движения ГТО.

Путин считает, что спорт вновь обрел притягательный образ, что важно среди детей и молодежи.