Ковров, Владимирская область, 11 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Госдумы, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков («Единая Россия») изъявил желание полностью сосредоточиться на работе в нижней палате парламента, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Коврове.

kremlin.ru Александр Жуков

«Решая этот вопрос, нам обязательно нужно это делать в контакте с МОК, с тем, чтобы здесь нам ничего не утратить, — место России в Международном олимпийском комитете — провести консультации с господином Бахом», — указал президент.