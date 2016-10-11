Тверь, 11 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. На бывшего заместителя губернатора Тверской области Андрея Строева готовилось покушение. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили местные СМИ. Строев работал в администрации региона в начале 2000-х, однако о готовившемся преступлении СМИ стало известно только сейчас.

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Как сообщает Тверское информационное агентство, покушение на чиновника готовила банда сотрудников ОМОНа, задержанная в 2014 году. Бандитам стало известно, что замгубернатора, строивший дом в Тверской области, передал на возведение сооружения полтора миллиона евро. Реализовать планы по покушению помешали правоохранительные органы.

Андрей Строев работал на посту первого вице-губернатора Тверской области с 2000 по 2004 год (в бытность губернатором Владимира Платова), до 2007 года возглавлял региональную Торгово-промышленную палату. В настоящее время руководит департаментом недвижимости и материально-технического обеспечения Сбербанка