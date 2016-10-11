Афины , 11 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Власти Греции открыли около Афин новый центр приёма для детей-беженцев без сопровождения, передаёт Kathimerini. Этот было сделано после растущей критики на условия проживания действующих объектов.

Дети войны

Греческий министр по делам миграции Яннис Музалас говорит, что центр в Пайаниа к востоку от Афин пригоден для размещения 100 несовершеннолетних мигрантов. Финансирование выделено Международной организацией по миграции, а администрирование возьмут на себя «Врачи мира».

По словам Музаласа, на настоящий момент в Греции находятся около 2 200 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, 1 тыс. из которых проживают в специальных помещениях. Министр добавил, что 25 детей находятся в тюрьме для их же безопасности и будут переселены до 16 октября.

Около 60 тысяч беженцев и мигрантов застряли в Греции после закрытия «балканского маршрута» в марте 2016 года.