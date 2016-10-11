Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. На автомобильных дорогах Санкт-Петербурга в ближайшее время могут появиться дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных. Это связано с участившимся выходом на городские дороги лосей, кабанов и других представителей местной фауны, сообщили 11 октября в комитете по природопользованию Петербурга.

Знак «Дикие животные»

Смольнинское ведомство инициировало установку предупреждающих дорожных знаков 1.27 «Дикие животные» и 8.21 «Зона действия» на участках автомобильных дорог города, где наблюдались случаи выхода животных на проезжую часть.

Речь идет о Кольцевой автодороге, дороге между Комендантским проспектом и Парашютной улицей, дороге в Каменку, дороге в аэропорт «Пулково».

«В 2016 году в Петербурге зарегистрировано не менее семи ДТП с участием крупных животных. В основном это лоси и кабаны», — отметили в природоохранном ведомстве. Больше всего ДТП с участием животных происходит в период с мая по октябрь.

Руководство комитета по развитию транспортной инфраструктуры поддержало инициативу комитета по природопользованию, Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга дано поручение установить соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, рассматривается возможность ограждения участков дорог на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, примыкающих к лесонасаждениям.