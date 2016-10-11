Киев, 11 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Газ

Украина достигла успехов в обеспечении энергетической независимости от Российской Федерации. Об этом 11 октября на заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Напомним, с ноября 2015 года Украине не закупает газ у ОАО «Газпром».

«Мы сегодня вместе с правительством сделали все возможное, чтобы обеспечить опережающий рост ВВП. Хотел бы обратить ваше внимание на курсе бюджета по децентрализации. Вы помните, что ключевые успехи были достигнуты в реформировании разных сфер. Реформа энергетики, где мы продемонстрировали свою энергонезависимость и провели диверсификацию источников энергопоставок. В первую очередь добились энергонезависимости от страны-агрессора», — сказал Порошенко.

Президент опроверг слухи о неготовности страны к предстоящей зиме. «Я хотел бы категорически опровергнуть слухи и сплетни о неготовности к зиме. Это на сегодняшний день не соответствует действительности. И хотел бы, чтобы здесь у нас была четкая координация между президентом, правительством, председателями областных государственных администраций. Принципиальная позиция по дерегуляции и соответственно рост в рейтинге Doing Business. Этот процесс находится в развитии. И на сегодняшний день мы будем продолжать эту работу», — пообещал Порошенко.

Глава государства отметил, что в результате децентрализации доходы местных бюджетов выросли на 50%. «Профицит местных бюджетов составляет 32 млрд (1 млрд 239 млн долл). Только за 9 мес. план поступлений в общий фонд местных бюджетов без учета трансфертов выполнен почти на 100%. А еще, сколько до конца года? Прирост поступлений за январь-сентябрь 2016 г по отношению к январю-сентябрю 2015 года составил 49%. Городские бюджеты на этот год по сравнению с 2015 годом переполнены на 50%. Львиная часть этих средств, и я могу подтвердить во время встречи с вами, направляется на бюджет развития. Это то, о чем мы не мечтали еще два года назад… Раньше местные бюджеты были превращены в кассы выдачи зарплаты. А что происходит сейчас: едешь в Харьков — открывается метро, едешь в Днепропетровск — открывается детсад и школа, строятся дороги», — рассказал Порошенко.

В то же время он выразил неудовлетворение темпами легализации зарплат. «Хотел бы отдельно обратить внимание на рост поступлений по налогам дохода физических лиц. Это то, что выплаченные средства и уже то, что люди получили. И на сегодняшний день это уже 50% по отношению к прошлому году. Это означает, что выплаты людям выросли на 50% чисто по налоговой базе. И часть из них — это результат детенизации. Хотя я могу сказать, что я не полностью доволен процессом легализации заработных плат. Мы приняли очень непростое решение, когда в значительной степени сократили единый социальный взнос, предполагая, что та экономия, которую бизнес получил, недоплачивая налог государству в полном объеме, будет выплачена на руки людям», — добавил Порошенко.

Напомним, в сентябре 2016 года Европейская комиссия сделала прогноз роста ВВП Украины на 2% в 2016 году и на 3% — в 2017 году. «Мы ожидаем, что экономика Украины вернется к росту в 2% в этом году и ускорится до 3% в следующем году», — сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

При этом вице-президент ЕК отметил, что макроэкономические показатели Украины заметно улучшаются, но дальнейшая поддержка Евросоюза будет зависеть от дальнейших усилий по реформированию страны.

19 сентября Государственная служба статистики Украины сообщила, что реальный ВВП Украины во втором квартале 2016 года вырос на 1,4% по сравнению со вторым кварталом 2015 годом. Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины во втором квартале 2016 года с учетом сезонного фактора к предыдущему кварталу на уровне 0,6%, тогда как в первом квартале был зафиксирован спад на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа и неоплату поставок газа в ДНР и ЛНР. Общая сумма претензий российской компании к НАКу составляет 38,7 млрд долл. В частности, «Газпром» требует заплатить 31,8 млрд долл за невыбранный газ в рамках газового контракта, подписанного экс-премьером Юлией Тимошенко (по формуле «бери или плати»).