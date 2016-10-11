Нижний Новгород, 11 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Партия ЛДПР осталась без портфеля вице-спикера Законодательного собрания Нижегородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Вице-спикер нижегородского Заксобрания Олег Сорокин

В ходе заседания 11 октября на пост вице-спикеров были выдвинуты кандидаты Олег Сорокин, Александр Табачников и Ольга Щетинина от «Единой России» и Владислав Егоров от КПРФ.

Кроме того, о своих претензиях на этот пост в ходе заседания заявил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов. Состоящая из двух человек фракция «Справедливая Россия» своего кандидата решила не выставлять.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Бочкарев и Галина Клочкова из «Справедливой России» претендовать на пост вице-спикера не стали

В результате закрытого голосования победителями были признаны Сорокин, Табачников, Щетинина и Егоров. За при проголосовали 44,43, 45 и 46 депутатов соответственно.

За Атмахова отдали голоса всего 7 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября в Нижегородском Заксобрании прошли выборы председателя и четверых его заместителей.

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Председателем областного парламента вновь был избран Евгений Лебедев, возглавлявший областной парламент в прошлом созыве. Ранее его кандидатура была утверждена областной конференцией «Единой России» с подачи губернатора Валерия Шанцева.