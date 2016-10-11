Москва, 11 октября, 2016, 17:45 — ИА Регнум.



pixabay.com Samsung

На этой неделе Samsung объявил об отзыве смартфонов Galaxy Note 7. Их продажи начались в августе этого года и первоначально вызвали волну положительных откликов. Но затем возникла проблема с «взрывающимися аккумуляторами» и Samsung пришлось отозвать широкую партию устройств, сменив производителя батарей.

Ситуация обострилась, когда у нескольких потребителей, получивших Samsung Galaxy Note 7 c новой батареей, устройство также «взорвалось». При этом возникли вопросы к контролю качества продукции Samsung в целом, южнокорейской компании пришлось отозвать все Galaxy Note 7. Отзывы 2,5 млн мобильных устройств обойдутся Samsung в $1−2 млрд. Но проблема даже шире — ситуация с флагманским смартфоном кидает тень на успешность продаж будущих телефонов, а также любой техники Samsung. Южнокорейский конгломерат производит телевизоры, мониторы, ноутбуки и другую бытовую технику. Дополнительно удручает тот факт, что всё это произошло сейчас, перед высоким сезоном рождественских продаж. Неудивительно, что акции Samsung за два дня снизились более чем на 10% (в пересчёте на рыночную стоимость корпорация подешевела на $20 млрд).

Кому эта ситуация на руку? Прежде всего, основным конкурентам — японской Sony и американской Apple. Продажи IPhone 7 в первые недели сентября оказались слабее ожиданий — акции Apple в сентябре находились под давлением. Но в понедельник Apple вырос на 2% на фоне ситуации c Galaxy Note 7. Примечательно, что наиболее усердствуют с новостями о взрывах аккумулятора именно американцы. В Луизиане был эвакуирован рейс из-за ситуации с Galaxy Note 7, ряд авиакомпаний запретили проносить эти телефоны на борт, а Комиссия по безопасности потребителей выпустила релиз о нежелательности использования этих смартфонов.

Вице-президенту Samsung Джей Ли, отвечавшего за выпуск Galaxy Note 7, предстоит непростая задача — восстановить реноме корпорации в глазах инвесторов и потребителей. Для инвесторов может быть предложена выплата спецдивидендов, дабы остановить снижение акций. Вернуть репутацию в глазах потребителей будет сложнее. Вероятно, компания постарается выпустить новый смартфон, используя все свои последние наработки, чтобы «смыть пятно с Note 7». Удастся это компании или нет — большой вопрос. В крайнем случае, смартфоны Samsung могут повторить путь телефонов Motorola, Nokia, Blackberry после бешеной популярности канувших в Лету.