Москва, 11 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Эксперты ОНФ в рамках мониторинга проверили зарплаты сотрудников регоператоров капитального ремонта. В большинстве регионов их зарплаты оказались выше, чем средние по субъекту, в то время как саму программу капремонта на 2014−2015 гг. большинство регионов в полном объеме не выполнили. ОНФ настаивает на необходимости включить в трудовой договор пункт о взаимосвязи зарплаты и эффективности трудовой деятельности регоператоров капремонта.

pixabay.com Большие зарплаты

В тройку рекордсменов по соотношению зарплат регоператоров и средней зарплаты по региону вышли — Курганская, Астраханская и Ярославская области. В Курганской области сотрудники регоператора в среднем получают 64 тыс. руб., что почти в 3 раза больше средней зарплаты в регионе, в Астраханской — 73,4 тыс. руб., или в 2,88 раза больше средней по субъекту, в Ярославской — 61 тыс. руб. (превышение в 2,3 раза).

В Липецкой области и Ненецком автономном округе — эти показатели составляют — 157,5 и 54,6 тыс., или превышение в 2,2 раза. В Новосибирской — 54,8 тыс., или в 2,2 раза выше, чем средняя в регионе. В Пензенской области и Удмуртской Республике — 47,3 и 50,66 тыс. соответственно, или в 2 раза больше средней по региону зарплаты.

Более чем в 1,7 раза у сотрудников регоператоров выше зарплата в Костромской и Курской областях, Москве, Камчатском крае, ХМАО, Нижегородской области, Томской области, Амурской области, Хабаровском крае, Омской области, Красноярском крае.

«Зарплаты сотрудникам фондов выплачиваются из региональных бюджетов, поэтому необходимо сделать процесс формирования бюджетов самих фондов более прозрачным. Это повысит доверие граждан к регоператорам и позволит оценить, соответствует ли уровень зарплат сотрудников регоператора эффективности их деятельности. Сотрудники фондов должны осознавать ответственность за свои действия, так как их работа напрямую связана с качеством жизни людей. Как могут сотрудники фонда получать большие по меркам региона зарплаты, когда в фонде отсутствует должный контроль реализации программы капитального ремонта, и в итоге запланированные работы не выполнены?» — подчеркнула эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

Средняя зарплата сотрудников регоператоров, как отмечают эксперты ОНФ, рассчитывалась, исходя из фонда оплаты труда и штатной численности сотрудников за 2015 г., информация о которых была взята из открытых источников (преимущественно из бухгалтерской отчетности и годовых отчетов региональных операторов).

При этом, эксперты ОНФ подчеркивают, что при сравнении берется в расчет средняя заработная плата всех сотрудников регоператоров, в то время, как зарплата руководителей может быть существенно выше, чем у рядовых сотрудников. Всего в рамках мониторинга удалось проверить зарплаты в 41 регионе: остальные регионы не предоставили данные либо о зарплатах своих сотрудников, либо об их численности. Сайты фондов Республики Северная Осетия и Челябинской области оказались недоступны на момент проведения мониторинга.

Эксперты ОНФ также сравнили в 8 регионах-лидеров рейтинга доходов с результатами их работы и обнаружили, что согласно данным, представленным на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2014−2015 гг., большинство регионов не выполнило программу капитального ремонта за 2014−2015 гг.

Так, в Курганской области из 1248 работ было выполнено только 250 работ, т. е. лишь 20% от запланированного объема. В Астраханской области программа капремонта была реализована всего на 22%. Самая неблагополучная ситуация сложилась в НАО, где было отремонтировано лишь 7% домов от запланированного объема.

В этих же восьми регионах зафиксирована и низкая собираемость взносов на капремонт. Из 8 регионов меньше всего денежных средств было собрано в Астраханской области (65,64%, что ниже среднероссийской в 77,18%), Удмуртской Республике (67%) и Липецкой области (72,7%). По мнению экспертов, это обусловлено тем, что люди не доверяют программе, не получают необходимую информацию о программах капремонта, в том числе, от самого регионального оператора.

Напомним, ОНФ уже проводил исследование зарплат сотрудников регоператоров в 2014 г. Тогда были проверены данные по 21 региону Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов, а результаты мониторинга были представлены на межрегиональном форуме в Йошкар-Оле. Эксперты отметили, что самую большую зарплату получали сотрудники Ненецкого автономного округа (145, 6 тыс. руб. в месяц), а также Самарской и Курганской областей (69 тыс. и 63 тыс. руб. соответственно). По результатам последнего мониторинга среди перечисленных регионов из рейтинга выбыл регоператор Самарской области, штат которого увеличился до 192 чел. (по состоянию на 31 декабря 2015 г.), а фонд оплаты труда соответственно сократился.