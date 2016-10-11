Москва, 11 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект «О детях войны» внесло в Госдуму заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. На федеральном уровне предлагается установить статус детей войны и правовые основы предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, чье детство совпало с суровыми годами Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

Михаил Савин. Дети войны

В некоторых субъектах РФ приняты нормативные правовые акты, направленные на установление статуса и мер социальной поддержки детей войны. Вместе с тем порядок и условия отнесения граждан к указанной категории, перечень и объем мер социальной поддержки в регионах различаются. Такой подход к решению данного вопроса является вынужденным, поскольку напрямую зависит от финансовых возможностей регионов, указали авторы.

Предлагается установить право детей войны на получение мер социальной поддержки, предусмотрев их предоставление за счет средств федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных правительством РФ.