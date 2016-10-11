Ярославль, 11 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В ярославских школах и детсадах могут появиться портреты губернатора, мэра и директора департамента образования мэрии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель одного из детских садов города, такая директива поступила из департамента образования мэрии.

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Эту информацию подтверждают региональным СМИ и другие руководители образовательных учреждений. Однако говорят об этом они на условиях анонимности.

По требованию департамента, в каждой школе и детском саду должны появиться цветные портреты врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, и.о. мэра Ярославля Владимира Слепцова и директора департамента образования Андрея Кальсина. Изготовить портреты учреждениям предложено за свой счет. За образец рекомендовано взять фотографии с официальных сайтов правительства, мэрии и департамента.

Эта инициатива нашла неоднозначный отклик у ярославцев, и соцсети взорвались возмущенными комментариями по этому поводу. Между тем, заместитель мэра Ярославля по социально-экономической политике Иван Лилеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что ему об инициативе подчиненного ничего не известно, сам же он никаких распоряжений такого рода не давал. Лилеев пообещал прояснить ситуацию.

«Но вообще в каждом образовательном учреждении должен быть обустроен геральдический уголок, где размещаются символы государственной власти», — отметил Иван Лилеев.

Депутат муниципалитета Ярославля Вера Никольская, комментируя инициативу департамента образования мэрии, почти процитировала предвыборный лозунг одного из ярославских депутатов: «По делам их узнаете их».

«В наших школах необходимы портреты Некрасова, Достоевского. А с учетом нашей реальности — портрет Салтыкова-Щедрина. Градоначальника и губернатора должны знать по их делам. Все-таки основная функция школы — образовательная», — сказала Вера Никольская.

Впрочем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM в процессе подготовки материала, инициатива городских чиновников вызвала недовольство врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который категорически запретил создавать в школах и садиках такой вот «чиновничий уголок».