Анкара, 12 октября, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Ближайшие 15 лет Трансанатолийский магистральный газопровод TANAP не будет конкурировать с газопроводом «Турецкий поток» по поставкам газа на европейский рынок. Об этом сегодня, 11 октября, заявил председатель совета директоров консорциума TANAP Салтук Дюзйол, пишет Neftegax.Ru.

tanap.com Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Он сказал, что в ближайшие 15 лет консорциум может быть спокоен, так как необходимые объемы голубого топлива будут выкупаться в любом случае. Дело в том, что TANAP еще не вышел на свою полную проектную мощность, а значит, говорить о конкуренции со стороны «Турецкого потока» пока рано, отметил Дюзйол.

По словам представителя TANAP, у консорциума есть девять покупателей газа, по контрактам с которым предполагаются поставки в размере 10 млрд кубометров газа в год. Поэтому пока «Турецкий поток» не будет мешать Трансанатолийскому магистральному газопроводу. В случае же если поставки увеличатся до 31 млрд кубометров газа в год, то тогда «может возникнуть конкуренция», заявил Дюйзол.

Напомним, что строительство TANAP начали в турецкой провинции Карс в середине марта прошлого года. В целом пропускная мощность газопровода составляет 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубомеров пойдут в Турцию, 10 млрд кубометров — в Европу. Правда, к 2023 году планируется увеличить мощность до 23 млрд кубометров газа в год, а еще через три года — до 31 млрд кубометров. Первые поставки голубого топлива намечены на июнь 2018 года.

Общая протяженность газопровода достигает 1802 километров. По нему планируют перегонять газ с месторождения Шах-Дениз в Азербайджан, в Европу через Турцию. Большая часть акций проекта принадлежит SOCAR, компания владеет 58%, еще 30% — Botas, ВР владеет 12%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в понедельник, 10 октября, министр энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак в присутствии президента России Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Вопрос предоставления турецкой стороне скидки к цене на поставляемый российский газ был урегулировал, заявил Путин. В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что работы по реализации проекта ускорят, также в ближайшее временя ликвидируют отставание от графика строительства АЭС «Аккую». Сухопутным участком газопровода «Турецкий поток» будет владеть турецкая компания, а морским — на 100% российский «Газпром». Сегодня, 11 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Турецкий поток» начнется в 2018 году.

В связи с этим повод для беспокойства у TANAP все же есть. Так как «Турецкий поток» будет поставлять газ не только турецким потребителям, но и европейским. К тому же многое зависит от цены. Если российский энергоноситель будет дешевле, а Москва уже предоставила скидку (правда, детали пока не оглашаются), то конкуренция может оказаться очень жесткой. Тогда выигрывает только сама Турция, потому что фактически может стать транзитером газа и во многом диктовать выгодные для себя условия.