Москва, 11 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent обновили годовые максимумы в районе 53 доллара за баррель, и похоже, на этом они не остановятся. Следующая встреча картеля состоится в ноябре, до нее у нефти будет оставаться поддержка от ожидания позитивных итогов этой встречи, эти же ожидания поддержат и стоимость рубля, говорит ведущий аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Владимир Чернов.

Chris Potter Цена на нефть

«13 октября опубликуют данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго. Запасы снижаются 5 недель подряд, и, на наш взгляд, есть вероятность снижения и шестую неделю подряд из-за урагана «Мэттью». Его сила уже ослабевает, но он успел наделать немало шума. Если снижение запасов продолжится, то и нефть вместе с рублем продолжит рост», — указывает аналитик.14 октября выйдут данные от Baker Hughes по количеству работающих буровых установок в США, напоминает аналитик. «При текущих ценах на нефть их число может продолжить рост, что вызовет коррекционное снижение котировок под занавес недели. Но разворота тренда ждать все же не стоит, так как долгосрочный фундаментальный фактор к росту поддерживает и технический анализ. На дневном графике Brent пробой фигуры теханализа указывает на возможность роста котировок в район 55−58$ за баррель в самое ближайшее время», — рассказывает Чернов.

Рубль в таком случае имеет все шансы протестировать максимум за 1,3 года в районе 60,40 рублей за доллар, считает аналитик. «Однако пройти ниже этих значений с первой попытки будет крайне сложно, поэтому сейчас мы рекомендуем покупать рубль до отметки 60.50, а после ее достижения переключаться на доллары с прицелом на 62.50−63.50. После пробоя отметки 60 мы будем и дальше ставить на рост рубля, а цели будем брать в районе 55», — прогнозирует эксперт.

В случае с евро рост российской валюты вполне может продолжиться вплоть до минимумов за 1.3 года на уровне 67.40, а ускорит этот процесс снижения единой европейской валюты на международном валютном рынке форекс, полагает Чернов. «Правда, вмешаться в этот торговый план может геополитическая ситуация в России, которая вновь выходит на первый план, но здесь делать какие-то выводы пока рано», — резюмирует аналитик.