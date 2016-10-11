Москва, 12 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин проведет с правительством РФ совещание по проекту федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Двенадцатого октября президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. В повестке — проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее 7 октября правительственная бюджетная комиссия предварительно одобрила проект федерального бюджета на 2017−2019 годы. В бюджете будет заложена цена на нефть 40 долларов за баррель на 2017 год, на 2018−2019 года цена на нефть будет заложена на уровне 55 долларов за баррель.

В основу проекта бюджета положен обновленный прогноз Минэкономразвития, согласно которому ВВП вырастет в 2017 году на 0,4%. В 2018 году ВВП вырастет до 1,6%, в 2019 году — до 1,7%. Цифра оттока капитала, закладываемая в проект бюджета, составит 20 млрд долларов в 2017 году и 25 млрд в год — в 2018—2019 годы. Средний курс рубля, закладываемый в проект бюджета, — 67 рублей за доллар. Согласно прогнозу Минфина, инфляция в 2017 году составит 4%.

Доходы бюджета па 2017 год составят 13,492 трлн рублей, расходы — 16,160 трлн рублей, дефицит составит 3% ВВП. В 2018 и 2019 годах планируется уменьшение дефицита бюджета до 2% и 1,2% соответственно. Планируется, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец 2017 года составит 3,973 трлн рублей, госдолг на конец 2017 года составит 16,1% ВВП. Наличие средств в Резервном фонде на конец 2017 года не предусматривается.

В Минфине не исключают корректировки ряда параметров трехлетнего бюджета до внесения его в Госдуму. Планируется, что правительство рассмотрит проект бюджета на трехлетку 13 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на трехлетку поступит в Госдуму 28 октября, первое чтение может состояться 18 ноября.