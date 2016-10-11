Москва, 11 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Российская государственная компания «Роснефть» полностью поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Путина, который 10 октября на Всемирном энергетическом форуме заявил, что Москва готова заморозить уровень добычи нефти и сотрудничать по этому вопросу с ОПЕК. Об этом сегодня, 11 октября, заявил вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Сечин

«Никакого противоречия в позиции компании и позиции президента быть не может», — подчеркнул Леонтьев.

Напомним, скандал разгорелся сегодня, когда агентство Reuters сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы в ответ на вопрос, собирается ли его компания сокращать или замораживать нефтедобычу, заявил: «Почему мы должны это делать?». Reuters утверждает, что Сечин заявил так «на полях» Всемирного энергетического форума в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Reuters дало слова Сечина без контекста, и в Кремле не видят «никаких противоречий» между заявлением Сечина и позицией президента России.

Пресс-секретарь «Роснефти» Леонтьев подчеркнул, что компания полностью поддерживает усилия государства и президента, который одним своим заявлением существенно поднял котировки нефти вне достижения конкретной договоренности. Невеяные котировки после выступления Путина на форуме в Стамбуле действительно пошли вверх.