Симферополь, 11 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Следком возбудил новое дело на экс-главу городской администрации Керчи Сергея Писарева. В этот раз его подозревают в превышении служебных полномочий при передаче нежилых помещений нескольких жилых домов в собственность муниципалитета, что нанесло экономический ущерб жильцам этих домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крымском Следкоме.

gorsovetkerch.ru Сергей Писарев

Напомним, в начале лета 2016 года Писарева уволили с должности после того, как правоохранительные органы задержали его за получение взятки в 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

По данным следствия, 10 февраля 2016 года глава администрации Керчи вынес постановление, согласно которому в состав имущества муниципального образования включены объекты недвижимого имущества, в том числе колясочные, цокольные этажи зданий многоквартирных домов, подвальные помещения, являющиеся общим имуществом жильцов трех многоэтажных домов в городе Керчи.

«В результате умышленных действий подозреваемого были существенно нарушены права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства в виде лишения жильцов этих многоквартирных домов права распоряжения общей долевой собственностью», — сообщили в Следственном комитете.

На экс-главу администрации Керчи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, после возбуждения уголовного дела на Сергея Писарева по подозрению в получении взятки, Горсовет Керчи решил досрочно расторгнуть с ним контракт с 22 июля, за прекращение полномочий Писарева депутаты проголосовали единогласно.

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