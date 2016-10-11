Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен приговор по делу банды бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда 11 октября, «теневой хозяин Анапы» проведет 22 года в колонии строго режима.

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Сообщники Зиринова, оказавшиеся также на скамье подсудимых, — Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров — также понесли заслуженное наказание. Так, Паладьяну и Асланяну назначено по 16 лет колонии строго режима, Тильгерову — 15 лет. Все члены группировки признаны виновными в бандитизме, убийстве и незаконном обороте оружия. Никто из членов банды своей вины так и не признал.

Согласно материалам уголовного дела, банда действовала с 1999 году, преступная группировка насчитывала до 10 человек. Члены преступной группировки совершили убийство генерального директора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной, а также предпринимателя из Новороссийска Салмана Набиева. Также банда Сергея Зиринова пыталась убить кошевого атамана анапского отдела Кубанского казачьего войска Николая Нестеренко, но в результате нападения был убит его водитель.

Напомним, что в сентябре этого года присяжными заседателями был оправдан Евгений Александрович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Зиринов был арестован в начале апреля 2013 года.