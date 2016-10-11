Ярославль, 11 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В большинстве субъектов РФ зарплаты сотрудников региональных операторов капитального ремонта превышают средние заработки населения. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Общероссийском народном фронте, в тройку рекордсменов вошли Курганская, Астраханская и Ярославская области.

Капремонт

В Курганской области сотрудники регионального фонда капремонта в среднем получают 64 тыс. руб., что почти в 3 раза больше средней зарплаты в регионе. В Астраханской — 73,4 тыс. руб., или в 2,88 раза больше средней по субъекту, в Ярославской — 61 тыс. руб. (превышение в 2,3 раза).

Эксперты ОНФ отмечают, что средняя зарплата сотрудников регоператоров рассчитывалась, исходя из фонда оплаты труда и штатной численности сотрудников за 2015 года, информация о которых была взята из открытых источников — преимущественно из бухгалтерской отчетности и годовых отчетов региональных операторов. При этом, подчеркивают в ОНФ, берется в расчет средняя заработная плата всего штата фондов, в то время как зарплата руководителей может быть существенно выше, чем у рядовых сотрудников.

Однако большинство регионов, ставших лидерами зарплатного рейтинга, не выполнили программу капитального ремонта за 2014−2015 гг, подчеркивают в ОНФ. В этих же регионах зафиксирована и низкая собираемость взносов на капремонт. По мнению экспертов, это обусловлено тем, что люди не доверяют программе, не получают необходимую информацию о программах капремонта, в том числе, от самого регионального оператора.

«Зарплаты сотрудникам фондов выплачиваются из региональных бюджетов, поэтому необходимо сделать процесс формирования бюджетов самих фондов более прозрачным. Это повысит доверие граждан к регоператорам и позволит оценить, соответствует ли уровень зарплат сотрудников регоператора эффективности их деятельности. Сотрудники фондов должны осознавать ответственность за свои действия, так как их работа напрямую связана с качеством жизни людей. Как могут сотрудники фонда получать большие по меркам региона зарплаты, когда в фонде отсутствует должный контроль реализации программы капитального ремонта, и в итоге запланированные работы не выполнены?» — интересуются в ОНФ.

В связи с этим общественники считают необходимым привязать уровень зарплат сотрудников фондов к эффективности их работы, что повысит их ответственность и качество работы всей системы капитального ремонта. Также, по мнению ОНФ, региональные операторы должны отчитываться о численности и квалификации своих сотрудников.