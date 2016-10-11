Люксембург, 11 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. На встрече министров финансов Европейского союза вопрос, связанный с «Дойче банк», не обсуждался. Об этом со ссылкой на главу казначейства Словакии Петера Казимира передаёт Reuters.

Markus Bernet Штаб-квартира «Дойче банка» во Франкфурте-на-Майне

Крупнейший немецкий банк оказался под давлением после того, как исполнительному директора Джону Крайану не удалось достичь быстрого соглашения с министерством юстиции США. Последний требует от «Дойче банк» до 14 млрд долларов за спекуляции на американском рынке недвижимости.