Домодедово, Московская область, 11 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Московской области завершено строительство ряда домов-долгостроев, оставшихся региону в «наследие» от компании «СУ-155». К вводу в эксплуатацию готовятся дома в микрорайоне Южный городского округа Домодедово и в микрорайоне Губернский Чеховского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

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В микрорайоне Южный завершено строительство двух корпусов долгостроя под номерами 41 и 42. В 41 корпусе соинвесторы смогут получить 123 квартиры, проданные ранее компанией «СУ-155», в 42 корпусе свои квартиры получат 122 человека. В настоящее время проводится итоговая проверка работ для ввода объектов в эксплуатацию.

«В общей сложности в 3-м квартале микрорайона Южный до конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию 9 жилых домов. В этих домах получат квартиры 3690 семей пайщиков», — заявил министр стройкомплекса Подмосковья Сергей Пахомов.

Также в области достроен корпус 34 в микрорайоне Губернский Чеховского района. Там своих квартир дожидаются 96 соинвесторов.

Как заключил Пахомов, до конца 2016 года в Подмосковье планируется завершить строительство еще 14 жилых домов, в строительство которых инвестировали средства более 4 тысяч граждан.

Напомним, ранее в отношении АО ГК «СУ-155» была введена процедура наблюдения, применяемая по делу о банкротстве. Финансирование и завершение строительства объектов обеспечивает банк «Российский капитал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этого года в Подмосковье насчитывался 121 объект-долгострой, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои «СУ-155». В настоящий момент в регионе есть 32 проблемных долгостроя с 5,9 тысячами человек. И еще 29 объектов находятся на особом контроле у Минстройкомплекса Подмосковья.