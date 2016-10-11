Анкара, 11 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. При отсутствии решения о заморозке добычи нефти ЛУКОЙЛ ожидает роста ее добычи, сообщил вице-президент компании Леонид Федун.

Roy Luck Добыча нефти

«По прогнозу на 2017 год у нас рост. Трехлетка утверждена, все цифры есть. В 2018 году тоже рост. Я говорю про Россию, потому что остальное трудно прогнозировать», — сказал он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Стамбуле на Мировом энергетическом конгрессе президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по ограничению добычи нефти. Единственное правильное решение в данной ситуации — заморозка или даже сокращение добычи, считает он.

По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, соглашение, если и будет достигнуто, не будет выполняться. «Ответьте себе на вопрос — будут ли Иран, Саудовская Аравия или Венесуэла сокращать добычу?» — сказал Сечин в интервью Reuters. Страны не сдержат свои обещания, даже если оформят решение договором об ограничении нефтедобычи, полагает он. Компания Сечина ограничивать добычу нефти не планирует «С какой стати?» — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Заявление Сечина не противоречит позиции Москвы, отмечают в Кремле. «В данном случае слова Сечина все-таки были даны без соответствующего контекста, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Потому что ответ его был гораздо более продолжительный и с большей детализацией. Никаких противоречий мы здесь не видим».