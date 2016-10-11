Ковров, Владимирская область, 11 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ковров (Владимирская область), где проведет во вторник заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

putin.kremlin.ru Владимир Путин

Нынешнее заседание совета будет посвящено совершенствованию системы физического воспитания населения и итогам XXXI летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также в Коврове пройдет VI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», в мероприятиях которого также примет участие российский лидер.

В заседании совета примут участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета (МОК) и руководители спортивных федераций России.

Кроме того, Владимир Путин посетит фестиваль «дни самбо во Владимирской области», который проходит в эти дни в Коврове. На полях этого фестиваля Путин проведет встречу с представителями международных спортивных организаций — участниками Международного спортивного форума.