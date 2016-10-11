Омск, 11 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Омске следователи проверят информацию о том, что инвалид получил серьезную травму позвоночника, упав с пандуса, установленного с нарушением требований безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

pixabay.com Инвалид

По данному факту проводится доследственная проверка, уточнили в ведомстве. Следствие намерено выяснить, правильно ли был установлен пандус. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Между тем, местные СМИ сообщили, что пострадавший — омич Амангельды Ахметов, который в 2014 году дозвонился до президента РФ Владимира Путина и рассказал ему о своих жилищных проблемах. Как уже сообщало ИА REGNUM, прямая линия с президентом состоялась в апреле, а уже в июле Ахметов переехал в новое жилье.

Однако вскоре он столкнулся с новой проблемой. Для лишенного возможности ходить мужчины пандус установили под углом в 45 градусов вместо положенных пяти, пишет «СуперОмск».

Именно из-за крутого пандуса он упал на бетонный пол и получил травму, утверждает мужчина. Врачи поставили ему диагноз «компрессионный перелом позвоночника». В Минсоцтруда Омской области сообщили, что Ахметов сам согласовал такой пандус. Он, в свою очередь, не стал отрицать, что подписал акт, но отметил, что «так был рад подарку, что не проверил угол уклона». Теперь омичу предстоит лечение в Тюмени. Он заявил, что намерен добиться установки нового пандуса под приемлемым углом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ахметов получил тяжелую травму в автокатастрофе и является инвалидом-колясочником с 1995 года. Он встал на очередь по улучшению жилья в 1998 году, но до 2014 года ничего не получил. Дело сдвинулось с мертвой точки после звонка Путину в 2014 году.

Читайте также: Инвалид из Омска, дозвонившийся до Путина, переехал в новую квартиру