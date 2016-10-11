Симферополь, 11 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Украина нарушила права человека, когда перекрыла поставки воды и электричества в Крым, уверен европейский юрист, консультант специального докладчика ООН по санкциям Пьер-Эммануэль Дюпон. Об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе и рекомендовал крымчанам подавать иски в международные суды на Украину за нарушение прав человека.

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«Применение санкций не должно оказывать серьёзного воздействия на права человека, и в том случае, если они (украинские чиновники — прим. ИА REGNUM ) лишают население доступа к электроэнергии и воде, это сказываются в первую очередь отрицательно на праве развития. Если говорить о применении этой практики в отношении Крыма, то можно подавать на компенсацию потерь в результате данных санкций», — сказал Дюпон.

Санкции против крымчан стали одной из центральных тем на форуме Черноморской ассоциации международного сотрудничества, проходящего в Ялте 11−12 октября. По словам заместителя председателя Совмина Крыма и постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова, конференция проходит в формате «общественной дипломатии»: гости форума ведут обмен мнениями по острым проблемам, связанным и с ситуацией вокруг Крыма, и с общей мировой ситуацией.

«Мы будем говорить о том, что переживает народ Крыма, который незаконно поставлен в условия блокады, когда нарушаются базисные права человека, связанные с недопущением свободного передвижения граждан, осуществляются диверсионные акты, связанные с прекращением подачи электроэнергии и подрывом ЛЭП, прекращением поставок воды в Крым», — пояснил Мурадов.

Также постоянный представитель Крыма при президенте России сообщил, что на форум приехали представители «многих европейских и азиатских государств».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина перекрыла подачу воды из Днепра в Северо-Крымский канал весной 2014 года, чем нанесла урон сельскому хозяйству полуострова. Тем более это возмущает россиян, река Днепр берёт свое начало на территории России. Электроэнергию с Украины Крым перестал получать после 22 ноября 2015 года, когда украинские экстремисты подорвали опоры ЛЭП, ведущей в Крым, в Херсонской области Украины. Кроме того, крымчане не могут получить визы в ряд европейских и американских стран, как граждане России, им рекомендуют обращаться в консульства на Украине и с украинскими документами.