Ереван, 11 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отменил официальные визиты в Азербайджан и Армению с 12 по 14 октября, сообщает today.kz.

president.am Серж Саргсян и Нурсултан Назарбаев

В Армении Нурсултан Назарбаев должен был принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств.

В свою очередь Интерфакс-Азербайджан, ссылаясь на дипломатический источник, пишет, что визит президента Казахстана в Азербайджан отменён.

«Визит президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан, намеченный на 12 октября, отменен в связи с простудным заболеванием главы Казахстана. Глава государства находится на лечении», — отметил собеседник агентства.

Официальный сайт казахстанского лидера также подтверждает, что «в связи с простудным заболеванием президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев находится на лечении», но об отмене визитов ничего не говорится.

По утверждению армянской прессы, сообщение о болезни президента является по законодательству Казахстана государственной тайной.

Примечательно, что несколько часов назад официальный сайт президента Армении проинформировал об официальном визите Назарбаева в Ереван.

«По приглашению президента Сержа Саргсяна 13 октября с официальным визитом в Республику Армения прибудет Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев», — говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

До недавнего времени в отношениях между Арменией и Казахстаном наблюдалась некоторая напряжённость, после того, как в 2014 году во время расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане президент Казахстана заявил, что Армения может присоединиться к Евразийскому союзу в рамках своих признанных ООН границ, то есть, без Нагорного Карабаха.

Комментируя заявление Назарбаева президент Армении признался, что-то, что озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «было неприятно».

В одном из армянских сёл даже решили переименовать центральную улицу, которая носила имя президента Казахстана.

А после того, как во время апрельской войны в Карабахе Назарбаев настоял на отмене саммита ЕАЭС в Ереване, отношения и вовсе обострились.

С 2008 года, когда в Армении к власти пришёл Серж Саргсян, Назарбаев посетил Армению лишь раз в 2010 году и то для участия в неформальном саммите руководителей стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.