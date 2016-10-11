Воронеж, 11 октября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Чиновники мэрии Воронежа оштрафованы за нарушения при проведении тендера на право поставки молочной продукции в школы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 октября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

sk.ru Молоко

Как установлено прокурорской проверкой, в июле этого года управление муниципальных закупок мэрии Воронежа провело два аукциона на право заключения муниципальных контрактов для поставки в школы города молочной продукции. Начальная цена контрактов составила более 18 млн рублей. При этом заявки на участие от одной из компаний — крупнейшего в регионе производителя молока АО «Молвест» — были допущены незаконно, считают в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура Воронежа возбудила в отношении руководства городского управления четыре дела об административных правонарушениях. УФАС прокуратуру поддержало, и признало чиновников виновными в нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Сотрудники мэрии оштрафованы на 120 тыс. рублей.

Отметим, что АО «Молвест», основанное депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым, сегодня является сегодня третьей в России компанией по объемам переработки молока.