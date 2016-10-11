Калуга, 11 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум.



dnpr.com.ua Смирительная рубашка

Следственными органами Калужской области продолжается расследование в отношении 28-летней калужанки, которая 5 апреля 2016 года задушила свою 3-летнюю дочь.

Как сообщила 11 октября корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Олеся Белова, с обвиняемой следствием была проведена медэкспертиза, которая показала, что в действительности женщина психически нездорова и на момент совершения преступления не владела с собой.

В связи с вердиктом медиков, по решению суда, из следственного изолятора обвиняемая будет переведена в психиатрический стационар.