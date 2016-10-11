Аддис-Абеба, 11 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегает от ошибочных представлений африканцев, стремящихся попасть через Средиземное море в Европу, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом она указала на ответственность Евросоюза перед Африканским континентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Часто люди из Африки, особенно молодые, избирают опасный маршрут, не зная, что их ожидает и могут ли они вообще остаться в ЕС, заявила Меркель на заседании Африканского союза в эфиопской столице.

Лучший рецепт против миграции и террористической угрозы — устойчивое развитие, отметила канцлер, добавив, что Африка представляет интерес как для ФРГ, так и для Европы.