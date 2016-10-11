Ярославль, 11 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Житель поселка Брейтово Ярославской области 26 лет ждет, когда ему предоставят жилье. При этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, мужчина стоит в очереди на улучшение жилищных условий как «внеочередник».

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На очередь брейтовчанин встал в 1990 году. С тех пор он тщетно ожидает, когда районные власти предоставят ему пригодное жилье. Сам он все эти годы вынужден ютиться в ветхом частном доме у родственников, которому более ста лет.

После вмешательства в ситуацию Сергея Бабуркина, администрация Брейтовского сельского поселения незамедлительно изыскала возможность выделить мужчине помещение из маневренного жилого фонда. Это лишь временное жилье, где «внеочередной» очередник продолжит свое ожидание.

Также местные власти отчитались перед омбудсменом, что уже попросили Муниципальный совет в самое ближайшее время рассмотреть вопрос выделении бюджетных средств на приобретение жилья для мужчины. Эти расходы планируется внести в проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг.

«Право на жилище — одно из базовых прав человека, и необходимо создавать условия для реализации этого права, тем более, если речь идет о социально незащищенных слоях населения. Хорошо, когда совместными усилиями удается сдвинуть места те вопросы, которые оставались нерешенными в течение многих лет, и когда они решаются силами местных властей, работающих в условиях ограниченных финансовых возможностей», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

В аппарате регионального омбудсмена отмечают, что соблюдение прав на жилище и благоприятные условия проживания пока остается одной из самых актуальных проблем для жителей Ярославской области. Тем не менее, как показывает статистика обращений к омбудсмену, здесь все же наметилась положительная динамика: в 2014 году доля таких обращений составила 30,4%, в 2015 — 24,7%, а за прошедший период 2016 года — уже 19%.