Москва, 11 октября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 октября проведет с правительством РФ совещание по проекту федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Двенадцатого октября президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. В повестке — проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального на трехлетку поступит в Госдуму 28 октября, первое чтение может состояться 18 ноября.

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