Волхов, Ленинградская область, 11 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Cadillac Escalade предстанет перед судом в Ленинградской области по обвинению в гибели водителя и пассажиров машины скорой помощи. Об этом сегодня, 11 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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«Заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пищугина. Обвиняемый свою вину в совершении указанного преступления не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Волховский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2015 года водитель автомобиля марки Cadillac Escalade на автодороге «Кола» на территории Волховского района совершил столкновение с каретой скорой помощи.

В результате ДТП два пассажира и водитель «скорой» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, еще трем людям — двум в скорой и супруге предполагаемого виновника ДТП — были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Водитель внедорожника обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Челябинске водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль скорой помощи, перевозившей пациентку с годовалым ребенком. Машина медиков после этого вылетела на обочину и ударилась в железобетонную опору электропередачи. На месте погибли фельдшер и водитель. 10-месячный мальчик скончался на операционном столе. Второй фельдшер и мать ребенка находятся в больнице. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

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10 октября в Нижнем Тагиле ехавшая на вызов машина скорой помощи также попала в дорожно-транспортное происшествие. В ДТП пострадали водитель скорой, который был госпитализирован, и медик, который будет проходить амбулаторное лечение.