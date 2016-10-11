Норильск, Красноярский край, 11 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Пациент застрелил врача-дерматовенеролога прямо во время приема в городской больнице Норильска, сообщает «Лайф».

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Убийство произошло 11 октября в районе 12:00 по местному времени. Пришедший на прием человек убил доктора из огнестрельного оружия. От полученных ранений врач умер через два часа, не приходя в сознание. Коллеги пытались спасти его жизнь, однако доктор умер в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края расследуют обстоятельства происшествия.