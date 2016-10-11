Москва, 11 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-август 2016 года снизилось на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы России (ФТС). Сальдо торгового баланса России составило $63,5 млрд.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

За этот же период внешнеторговый оборот России снизился на 18,3% и составил $290,3 млрд.

Экспорт товаров сократился на 25%, до $176,9 млрд, импорт снизился на 5,2% и составил $113,4 млрд.

Экспорт-импорт

При этом основу отечественного экспорта в январе-августе 2016 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,6% (68,5% годом ранее).

Из стран дальнего зарубежья Россия импортировала машины и оборудование — 48,8% (в январе-августе 2015 года — 47,1%). Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 24,7%, грузовых — на 18,9%.

С кем торгует Россия

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимают Европейский Союз, на долю которого в январе-августе 2016 года приходилось 43,3% товарооборота (в январе-августе 2015 года — 45,7%), страны АТЭС — 29,8% (27,7%), страны СНГ — 12,2% (12,5%) и страны ЕАЭС — 8,5% (7,8%).

Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья являлись Китай, товарооборот с которым составил $40,2 млрд (снижение на 3,1% к январю-августу 2015 года), Германия — $24,9 млрд (-18,5%), Нидерланды — $20,5 млрд (-33,3%), Италия — $12,6 млрд (-42,6%), США — $12,2 млрд (-14,5%), Япония — $10,1 млрд (-39%), Турция — $9,9 млрд (-39,5%), Республика Корея — $9,8 млрд (-18,1%), Франция — $8,3 млрд (рост на 11,4%), а также Польша — $7,8 млрд (снижение на 16,2%).