Оренбург, 11 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Оренбурге депутатский корпус 11 октября принял решение о том, что из поступивших в бюджет города 632,9865 млн рублей 60 млн рублей пойдет на проведение ремонтно-восстановительных работ дома № 1 по улице Советской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

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Заместитель председателя Оренбургского городского Совета Ольга Березнева заметила, что сумма не велика, но она позволит выполнить необходимые работы.

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Напомним, в ночь с 3 на 4 мая 2016 года в доме по ул. Советской, 1 возник пожар. Впоследствии полиция установила, что к происшествию причастны подростки: вечером 3 мая внутрь здания проникли брат с сестрой, которые срывали в заброшенной части дома обои и жгли их. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. В городе вводился режим ЧС.

Тогда градоначальник Евгений Арапов отметил, что ремонт здания ляжет на плечи администрации Оренбурга. Ремонта требуют 30 квартир и кровля здания.

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Напомним, дом № 1 по ул. Советской является памятником федерального значения. Однако здание находится в аварийном состоянии. Стоит отметить, что часть здания находится в федеральной собственности, жилая часть — в управлении и на обслуживании ООО «Оренбургская управляющая компания» (4145,05 кв. метров).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральная часть здания находится в плачевном состоянии. В августе депутаты Оренбургской области обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о передаче памятника федерального значения — здания Оренбургского высшего авиационного училища, в котором 1955−1957 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, в госсобственность Оренбуржья. В здании планируется создать музей космонавтики и школы — интерната с первоначальной летной подготовкой.

Справка:

Здание по адресу Советская, 1 поставлено на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

Кирпичное четырех-пятиэтажное здание расположено в историческом ядре города Оренбурга, в квартале № 398 на участке, отсеченном улицами: Советской, Набережной, 9-го Января и переулком Неплюевским. Построено в 1871—1874 гг. на месте дома, где с основания города жили оренбургские губернаторы, а с начала XIX века размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию, для которой старые здания оказались тесны. В связи с этим военное ведомство приняло решение о строительстве нового здания. Автор проекта неизвестен, строительство вело управление Оренбургской инженерной дистанции.

Изначально здание выполняло функцию военного училища, проводившего обучение и воспитание детей чинов регулярных войск Отдельного Оренбургского корпуса. Впоследствии (с 1887 года) приобрело статус кадетского корпуса. После революции здание было национализировано и приспособлено под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин.

В конце ХХ в. училище было расформировано. В настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности города и выполняет жилую функцию, часть находилась в хозяйственном ведении ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» и пустует.