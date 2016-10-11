Москва, 11 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Граждан, виновных в правонарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, предлагают ограничить в возможности занимать государственные и муниципальные должности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о лицах, признанных судом виновными по статьям Уголовного кодекса в препятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, а также в фальсификации избирательных документов и документов референдума.

Также предлагаемые законопроектом нормы коснутся признанных виновными, согласно КоАП, в нарушении прав граждан на ознакомление со списком избирателей, нарушении прав членов избирательных комиссий, наблюдателей и журналистов. Не допустить к занятию государственных и муниципальных должностей предлагается также тех, кто, нарушая КоАП, проводил предвыборную агитацию в ситуации, когда по должности это ему было запрещено законом, кто незаконно выдавал и получал избирательные бюллетени, нарушал установленный законом порядок подсчета голосов и составления протокола, а также не предоставлял результаты голосования и итоги выборов.

Предполагается, что ограничение для таких лиц на замещение должностей государственной и муниципальной службы, государственных должностей РФ и субъектов РФ, а также муниципальных должностей, будет действовать до момента снятия или погашения в установленном законом порядке судимости, но не менее 3 лет с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда. В отношении совершивших административное правонарушение ограничения будут действовать в течение 2 лет со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

Необходимость таких мер связана с тем, что многочисленные грубые нарушения законодательства о выборах имеют значительное сходство с незаконным захватом (удержанием) власти, который относится к особо тяжким преступлениям, отмечает автор законопроекта. Принятие законопроекта «позволит лишить многих организаторов фальсификации итогов голосования и результатов выборов основной мотивации, связанной с сохранением или улучшением своего должностного (служебного) положения, под угрозой увольнения и длительного запрета на замещение должностей государственной и муниципальной службы, государственных и муниципальных должностей», указывает депутат Госдумы.