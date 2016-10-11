Минск, 11 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



kremlin.ru Александр Лукашенко и Дмитрий Медеведев осматривают оружие

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 пройдет в Минске с 20 по 22 мая 2017 года. Соответствующее решение закреплено распоряжением председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова №429р от 10 октября, сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.

Оргкомитет по подготовке и проведению 8-й выставки MILEX возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев. В состав оргкомитета вошли также представители КГБ, МЧС, Академии наук, других государственных и частных организаций.

«Указанному организационному комитету поручено обеспечить подготовку и проведение с 20 по 22 мая в Минске 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017», — сказано в официальном комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия активно распродаёт запасы советских вооружений, пользующихся устойчивым спросом в закавказских и среднеазиатских республиках бывшего СССР, а также в «горячих точках» по всему миру. В частности, Белоруссия поставляла вооружения Азербайджану и Армении незадолго до очередного обострения карабахского конфликта. Эксперты отмечают потенциальный успех на мировом рынке вооружений отдельных собственных разработок белорусского ВПК.