Волгоград, 11 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Отопительный сезон официально начался в Волгограде с 11 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

ogodom.ru Котельная

К запуску систем теплоснабжения и подаче теплоносителя приступили 123 муниципальные котельные Волгограда. Согласно планам, батареи должны потеплеть во всех жилых домах в течение ближайших пяти дней.

Как обычно, первыми к отоплению будут подключены детские сады и больницы, затем — школы и поликлиники, после чего тепло подадут в жилые дома. Готовность объектов социальной сферы к приему теплоносителя составляет 100%, свыше 99% составляет готовность отопительных систем в многоквартирных домах.

По данным МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», к 7 октября все объекты коммунального хозяйства города: 123 котельных, 948,5 км тепловых сетей, а также 310 центральных тепловых пунктов и насосных станций были полностью готовы к началу отопительного сезона. Как пояснили в мэрии, в рамках подготовки к отопительному сезону было заменено более 17 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, восстановлено изоляционное покрытие на трубопроводах, приведено в порядок свыше трех тысяч единиц тепломеханического и электрического оборудования на котельных и тепловых пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году старт отопительного сезона в регионе, в том числе в областном центре, оказался под угрозой из-за долгов, накопленных за газ. Общая сумма долга тогда составляла более 3,8 млрд, а на Волгоград приходилось более 3,2 млрд рублей.

В этом году ситуация улучшилась, хотя и незначительно. По данным на сентябрь, коммунальщики Волгоградской области задолжали газовикам 3,5 млрд рублей.