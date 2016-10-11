Кемерово, 11 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Житель Яшкинского района (Кемеровская область) задержан полицией за похищение 783 килограмм кедровых шишек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Кемеровской области.

ugraland Хвоя и шишки сибирского кедра

Уточняется, что о факте похищения заявил местный заготовитель кедровых орехов. Похитителем оказался 19-летний житель района: он увёз 58 мешков кедровых шишек нового урожая.

Похититель шишек был знаком с заготовителем, бывал у него в доме. «Пока хозяин дома был в тайге, молодой человек на своём автомобиле приехал к дому, выставил на веранде окно, после чего вытащил и вывез шишки, планируя продать в Пашково скупщикам», — сообщили в пресс-службе.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он взят под стражу.