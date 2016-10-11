Тегеран, 12 октября, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Иран приветствует российско-турецкое межправсоглашение по «Турецкому потоку», а также интересуется более тесными отношениями с Москвой. Об этом сегодня, 11 октября, заявил журналистам глава PR-департамента Иранской национальной газовой компании Маджит Боужарзадех в Стамбуле «на полях» Всемирного энергетического конгресса.

Иран

По словам Боужарзадеха, Тегеран рад тому, что Россия и Турция заключили соглашение по реализации проекта газопровода «Турецкий поток», потому что туркам нужного много энергии, и при этом неважно, кто является поставщиком голубого топлива в страну: Иран или Россия. Первостепенно, чтобы сохранялась окружающая среда. Представитель иранской компании подчеркнул, что между Тегераном и Москвой прекрасные отношения.

«У нас есть хорошие перспективы сотрудничества по поставкам газа во всем мире. Мы очень заинтересованы в поиске более тесных отношений с Россией», — сказал Боужарзадех.

Он также обратил внимание на то, что многие страны нуждаются именно в иранском голубом топливе, в связи с чем необходимо создавать инфраструктуру для поставок в Армению, Грузию, Азербайджан, Оман. Маджит Боужарзадех коснулся и вопроса поставок иранского газа в Турцию или через нее в Европу, но при этом отметил, что этот энергетический вопрос напрямую связан с политической ситуацией. У Ирана нет проблем с ценами на газ для Турции, так как этот вопрос прописан в контракте, сказал глава PR-департамента Иранской национальной газовой компании.

Ранее ИА REGNUM писало, что 10 октября министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак в присутствии президента России Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Во время прошедших переговоров был урегулирован вопрос предоставления турецкой стороне скидки к цене на поставляемый российский газ, заявил Путин.

Эрдоган со своей стороны сказал, что работы по реализации проекта ускорят, также в ближайшее время ликвидируют отставание от графика строительства АЭС «Аккую». Согласно условиям соглашения, сухопутным участком газопровода «Турецкий поток» будет владеть турецкая компания, а морским — на 100% российская. Сегодня, 11 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Турецкий поток» начнется в 2018 году.

Что касается иранского газа, то в настоящее время его основными покупателями являются Индия и Китай. Однако запасы голубого топлива на территории ИРИ значительно превышают те объемы, что страна может потратить на удовлетворение собственных энергонужд и экспорта в обе страны. Запасы иранского газа составляют примерно 0,96 трлн кубометров газа. Поэтому о расширении списка покупателей этого энергоносителя Иран задумывался давно. В основном, конечно, речь идет о газопроводе Иран — Ирак, то есть Тегеран планирует поставлять свой газ через Ирак в Сирию, далее — в Южный Ливан, потом — в Европу. Однако сегодня об экспорте как минимум до Сирии придется забыть из-за политической ситуации в стране и войны с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Важно понимать, что Турция интересна Ирану в плане увеличения поставок газа. Вообще ИРИ является прямым конкурентом России на европейском рынке и на рынке Турции. Сегодня поставки иранского трубопроводного газа в Турцию составляют около 9 млрд кубометров газа в год. Вообще мощность этого трубопровода достигает 10 млрд кубов. Однако большую часть турецкого потребления газа, а это примерно 60%, обеспечивает Россия.

При этом Анкара изначально хорошо понимала свое положение и использовала Тегеран в качестве козыря при переговорах с «Газпромом». Еще в марте текущего года министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф говорил, что Иран готов рассмотреть возможность увеличения поставок газа в Турцию и вообще считает эту тему приоритетной. В итоге угроза потенциальных поставок, как мы видим, вынудила российскую компанию предоставить турецким партнерам скидку.