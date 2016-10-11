Тамбов, 11 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Пять управляющих компаний Тамбова оказались не готовы к началу отопительного сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области, управляющие компании не смогли получить паспорта готовности. По итогам проверки прокуратура вынесла предостережения руководителям компаний.

geralt Контроллер батареи отопления

Как сообщили в пресс-службе, администрация Тамбова проверяла эти компании в конце лета. Однако тогда УК не смогли предоставить все необходимые документы, поэтому чиновники не выдали паспорт готовности. Видимо, руководство УК это не сильно расстроило, так как получать паспорта готовности они не спешили.

«Непринятие либо несвоевременное принятие управляющей организацией предусмотренных законом мер по подготовке к отопительному периоду может повлечь срыв установленных сроков начала отопительного периода», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон начался в Тамбове 10 октября. Сейчас к отоплению подключены уже почти 500 многоквартирных домов, что составляет примерно 30% от всего жилого фонда. При этом, по данным вице-мэра Юрия Дубровика, на севере Тамбова без проблем снова не обойдется: слишком большой объем работ необходимо произвести в достаточно сжатые сроки. Однако, несмотря на то, что в официальные сроки рабочие вряд уложатся, тепло придет в дома намного раньше, чем в 2015 году, когда жители ждали тепло вплоть до конца октября.