Архангельск, 11 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день в областном центре существует 11 кладбищ. Из них действующих три: «Южная Маймакса», «Валдушки» и Кегостровское. На остальных, за исключением «Ильинского» и кладбища вблизи СОХ «Малинки», возможны только подзахоронения к родственникам. Кроме этого, в Архангельске открыт похоронный дом «Память», который оказывает услуги по кремации. Данный вид захоронения предполагает, что для размещения урны требуется всего 1 кв. метр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Архангельска.

Константин Савицкий. Панихида в 9-й день на кладбище. 1885

Как сказал Виталий Акишин, на отсыпку кладбища «Южная Маймакса» в этом году были затрачено 7,5 млн. рублей.

— Сейчас свободная площадь на кладбище «Южная Маймакса» составляет 1,6 га. Это позволит захоронить 2550 умерших. Статистика показывает, что такой площеди хватит на 12,5 месяцев. Также в этом году дополнительно были отсыпаны два сектора кладбища «Валдушки». Сейчас свободная площадь этого кладбища составляет 0,86 га, что позволит захоронить 1300 умерших в течение 6,5 месяцев. Таким образом, свободных мест в Архангельске на данный момент хватит на 19 месяцев, — прокомментировал директор департамента городского хозяйства Архангельска Виталий Акишин.

В планах города — строительство нового кладбища в районе Маймаксанского шоссе. Сейчас проект находится на экспертизе, департаментом муниципального имущества ведутся работы по межеванию. Планируется, что в этом году проект будет выполнен, сдан и получит положительное заключение государственной экспертизы. В таком случае ввод кладбища состоится уже в следующем году — к моменту закрытия кладбища «Южная Маймакса». Площадь проектируемого кладбища составляет 25,8 га, что позволит произвести 39 690 захоронений — ориентировочно на 8,5 лет.

На отсыпку нового кладбища по Маймаксанскому шоссе и кладбища «Валдушки» в бюджет 2017 года уже заложено по 10 млн рублей.