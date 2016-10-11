Бишкек, 11 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку министра труда и социального развития Кудайбергена Базарбаева и подписал указ о его освобождении от занимаемой должности. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

mlsp.gov.kg Кудайберген Базарбаев

ИА REGNUM напоминает, что Базарбаев Кудайберген Базарбаевич занимал пост руководителя Министерства труда и социального развития Киргизской Республики с мая 2013 года. Ранее он также возглавлял Аппарат правительства Киргизии — в 2007 году, Аппарат ЦИК этой среднеазиатской страны — в период с 2007 по 2010 годы, и занимал должность заместителя министра культуры и туризма — с 2012 по 2013 годы.

Отметим, что 10 октября 2016 года, на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению парламента Киргизии депутаты обличили чиновников Министерства труда и социального развития в создании коррупционных рисков и превышении должностных полномочий при реализации проектов государственного социального заказа. В качестве аргумента в поддержку высказанным обвинениям парламентарии представили итоги мониторинга исполнения этим ведомством закона «О государственном социальном заказе».