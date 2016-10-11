Москва, 11 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Российский рубль отступает во вторник, 11 октября, в парах с иностранными валютами, но это движение не выглядит уверенным и естественным. Скорее, это рукотворный процесс, тем более, если отвлечься от внешнего фона и общего оптимизма инвесторов в отношении российской валюты. За доллар США к настоящему времени дают 62,43 рубля (+0,6%). Евро оценивается в 69,21 рубля (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 октября, составляют 62,19 рубля за американскую валюту и 69,12 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 19 и 60 копеек соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Цены на нефть ограниченно корректируются. Вчерашний взрыв оптимизма с обновлением годовых максимумов по Brent сегодня продолжения не получил. Комментарии России о готовности замораживать добычу нефти в унисон с ОПЕК мало что проясняют в будущей канве мирового предложения сырья: непонятны ни объемы, ни ценовые уровни. Ясно только то, что, зафиксировав добычу ниже сентябрьских показателей, российские нефтепроизводители начнут терять прибыль. Баррель Brent стоит сейчас $52,77 (-0,7%), коррекционные продажи не углубляются, значит, рынок оставляет шанс на продолжение ралли чуть позже.

Нейтралитет рубля во многом объективен и понятен. Помимо сырьевой составляющей и поддержки ЦБ в виде долгосрочного сохранения ключевой ставки на уровне 10% годовых спрос в рамках carry trade остается более чем высоким. Сбить этот покупательский ажиотаж возможно при условии падения сырьевых котировок (пока не ожидается) или переключения внимания на иную валюту (маловероятно). Поэтому мировые спекулянты продолжают раскачивать пару доллар/рубль, играя на повышенной ликвидности и волатильности инструмента.