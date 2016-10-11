Рим, 11 октября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Заявка Рима на проведение Олимпийских игр в 2024 году официально отозвана. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

Алексей Боголюбов. Замок Св. Ангела в Риме. 1859

«Сегодня я написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором сообщил, что мы снимаем нашу кандидатуру на право проведения ОИ-2024», — сказал он.

Таким образом, на проведение Олимпиады-2024 теперь претендуют только 3 города — Лос-Анджелес, Будапешт и Париж. Окончательное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу будет принято в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября мэр Рима Вирджиния Раджи официально отказалась от проведения Олимпийских игр 2024 года в столице Италии.

Читайте также: Мэр Рима: «Олимпиада — мечта, превращающаяся в кошмар»