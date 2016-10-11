Тверь, 11 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. 130 зданий, в том числе 105 жилых домов остались без отопления и горячей воды в Твери в результате аварий на четырех участках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Тверская генерация».

stnmedia.ru Без тепла

Помимо жилых домов, в зоне отключения оказались три школы, один детсад, три общежития, ряд административных и нежилых зданий.

Возобновить подачу тепла и горячей воды обещают до конца дня.

По данным «Тверской генерации», за последние сутки специалисты уже ликвидировали четыре повреждения на тепловых сетях, теплоснабжение восстановлено в 46 жилых домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Твери стартовал 21 сентября. 22 сентября стало известно об отставке главы администрации Юрия Тимофеева, а на следующий день пост покинул и глава управления ЖКХ города. В тот же день суд арестовал и двух руководителей теплоснабжающей организации — гендиректора Яна Горелова и управляющего Сергей Горохова.