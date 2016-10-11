Вологда, 11 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Вологодская область и Северная пригородная пассажирская компания ведут работу по заключению договора перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 2017 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Они договорились о создании согласительной комиссии, которая поможет урегулировать оставшиеся на сегодняшний день спорные моменты.

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Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, основные разногласия между регионом и СППК касаются расчетов тарифа на пригородные перевозки. Железнодорожники считают, что их убытки должны быть оплачены полностью, тогда как областные власти признают только межтарифную разницу за перевозку вологжан на электричках. По данным СППК, убытки перевозчика за период 2011 — 2015 годов составили 755 млн рублей. После многочисленных переговоров спор о взыскании этих убытков был передан на рассмотрение суда.

«Мы считаем, что будет более правильно получить решение суда, которое вступит в законную силу и расставит все точки над «i». Оно определит правоту той или иной стороны. По 2011 году есть решение суда в первой инстанции в нашу пользу, и мы ждем продолжения судебного разбирательства в следующих инстанциях, и вступления решения суда в законную силу. Это процесс небыстрый, и на это уходит, как правило, от полугода до года», — цитирует корреспондент ИА REGNUM замгубернатора Виталия Тушинова.

По его словам, межтарифная разница составляет 80 миллионов рублей, то есть почти в 10 раз меньше суммы, обозначенной СППК. Региональные власти предложили компании несколько вариантов решения проблемы. Сейчас эти предложения рассматривают в СППК и ОАО «РЖД».

Добавим, что в 2016 году для бесперебойной перевозки вологжан пригородными поездами бюджет области обязался выплатить перевозчику почти 66,4 млн рублей. Как стало известно ИА REGNUM, аналогичные условия предложат пригородной компании и в следующем году.