Колумбия: тропою «худого мира». Который лучше доброй ссоры
Богота, 11 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Армия национального освобождения Колумбии (ELN) и власти Колумбии выступили с совместным заявлением, в котором объявили о начала мирных переговоров. Эти переговоры были анонсированы еще в августе 2016 года.
Датой начала этих переговоров будет 27 октября с.г. Как заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, «мир не ускользнет из наших рук. Наоборот, он укрепится и соглашение с АНО будет всеобъемлющим», комментирует Reuters.
Напомним, что 7 октября с.г. президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с руководством другой повстанческой организации FARC-EP (Революционные Вооруженные силы Колумбии — Армия народа». При этом народ Колумбии на референдуме проголосовал против этого мирного договора, что дало основание экспертам назвать этот мир «худым».
Армия Национального освобождения — это колумбийская леворадикальная террористическая организация, созданная в 1964 году. Это вторая по численности повстанческая армия после Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии Народа (FARC-EP). Идеология Армии Национального освобождения основана на марксизме, геваризме и «теологии освобождения». ELN была основана в 1964 году группой студентов, вернувшихся со стажировки на Кубе, которые намеревалась импортировать в Колумбию революционную модель Острова Свободы, писало ранее ИА REGNUM.
Отметим, что площадкой для переговорного процесса заявлен Эквадор. Как и планировалось ранее.