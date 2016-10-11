Богота, 11 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Армия национального освобождения Колумбии (ELN) и власти Колумбии выступили с совместным заявлением, в котором объявили о начала мирных переговоров. Эти переговоры были анонсированы еще в августе 2016 года.

Silvia Andrea Moreno Повстанцы из ELN

Датой начала этих переговоров будет 27 октября с.г. Как заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, «мир не ускользнет из наших рук. Наоборот, он укрепится и соглашение с АНО будет всеобъемлющим», комментирует Reuters.

Напомним, что 7 октября с.г. президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с руководством другой повстанческой организации FARC-EP (Революционные Вооруженные силы Колумбии — Армия народа». При этом народ Колумбии на референдуме проголосовал против этого мирного договора, что дало основание экспертам назвать этот мир «худым».

Армия Национального освобождения — это колумбийская леворадикальная террористическая организация, созданная в 1964 году. Это вторая по численности повстанческая армия после Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии Народа (FARC-EP). Идеология Армии Национального освобождения основана на марксизме, геваризме и «теологии освобождения». ELN была основана в 1964 году группой студентов, вернувшихся со стажировки на Кубе, которые намеревалась импортировать в Колумбию революционную модель Острова Свободы, писало ранее ИА REGNUM.

Отметим, что площадкой для переговорного процесса заявлен Эквадор. Как и планировалось ранее.