Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Почти половина средств адресной инвестиционной программы (АИП) Санкт-Петербурга на 2017 год будет направлена на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил на заседании городского правительства глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kefir Тучков мост в Санкт-Петербурге

«Несмотря на известные трудности при формировании бюджета в 2017 году, пока удалось сохранить адресную инвестиционную программу на уровне 2016 года и даже с небольшим ростом. При этом почти половина средств АИП будет направлена развитие транспортной и дорожной инфраструктуры», — сказал главный финансист Смольного.

По его словам, на строительство дорог в следующем году предусмотрено 22,4 млрд рублей. Так, к вводу запланированы ключевые для города транспортные объекты. Это транспортная развязка Поклонной горы, путепровод на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проектом, проезд по южному берегу Обводного канала, транспортные развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных, реконструкция Синопской набережной, транспортная развязка на пересечении Зеленогорского шоссе и Большого проспекта в Курортном районе, подключение Ладожского вокзала к улично-дорожной сети города.

Кроме того, для завершения основных работ по реконструкции Тучкова моста и открытию движения уже в 2017 году финансирование объекта увеличено до 1,9 млрд рублей. Напомним, ранее планировалось, что переправу сдадут в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу.

Читайте также: К 2018 году дороги Петербурга должны привести в норму

На строительство объектов метрополитена, без учета субсидий из федерального бюджета, запланировано 19,7 млрд рублей.

На продолжение Невско-Василеостровской линии, со станцией метро «Новокрестовская» у нового стадиона, будет выделено 9,9 млрд рублей, на Фрунзенский радиус с депо «Южное» — 7,7 млрд рублей, на Красносельско-Калининскую линию — 950 млн рублей и на Лахтинско-Правобережную линию — 974 млн рублей. Всего в течение 2017−2019 годов на развитие метрополитена планируют потратить 58,4 млрд рублей.

По словам Корабельникова, позднее также ожидается выделение средств из федерального бюджета на развитие метрополитена в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Читайте также: Петербург попросит федеральных денег на метро, мосты и школы

Отметим, что в рамках АИП на строительство и реконструкцию объектов социального назначения в 2017 году предусмотрено 16,6 млрд рублей, из них 5,3 млрд рублей направляются на строительство общеобразовательных школ (к вводу запланировано 5 объектов). Также будет начато строительство двух и реконструкция одной общеобразовательной школы.

Еще 1,5 млрд рублей, по словам Корабельникова, предусматривается на строительство дошкольных образовательных учреждений. Так, к вводу запланировано 9 объектов, начнется строительство трех ДОУ.

Читайте также: Смольный просит федеральных средств на тренировочные площадки к ЧМ-2018

Кроме того, 4,6 млрд рублей будет направлено на объекты здравоохранения. Запланировано к вводу семь объектов: четыре поликлиники, новое здание перинатального центра, завершится реконструкция корпусов Мариинской больницы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга 11 октября одобрило проект бюджета на 2017 год. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в следующем году, согласно проекту, составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей, дефицит — 64,3 млрд рублей. Городской бюджет на 2017 год сформирован на основе 17-ти городских программ, расходы по которым составляют более 490 млрд рублей, или 93% от расходов бюджета.